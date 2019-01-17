Vicdani retçileri protesto etmek isteyen kadınlar askerliğe başvuracak

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Haydi hükümet, bir ivedi yasa ile istekli kadınları da askere alın! Bu gönüllüler(!)le başlayın! Hani derler ya karı olan samimi olan buyursun yapsın!
Hiç bir kadın, çocuk doğuran(ana), cocuğunun öldürmesini veya öldürülmesini ister mi?
Siyasi çıkarlar için maşa olmayın! Önce Allah'ın verdiği analık hislerinin gereklerini savunun. Siyasi çıkar uğruna alçalmayın!
Siyasi çıkar uğruna insanı değerleri reddeden hiçe sayan şerefsiz ve alçaktır. Hangi partizan guruptan yana olursa olsun...
basvurmaynan olmuyor bu isler , bir kac tanesi yapsin bir 15 ay bakayim :)
Sizin Elinize G3 Yerine Başka Bir Şey Vermek Lazım! Nedir şimdi bu ? Sosyal duyarlılık yaptınız ?
fiznaları onların evde oturup yemek pişirsinler her boka garışmasınlar
Ben 15 ay yaptım çağırsalar 15 ay daha yaparım. Vatan borcu namus borcudur. Ha ben namussuzum diyorsanız bilemem. Asker sayasinde hayattasınız bu topraklarda yaşıyorsunuz. Asker olmasa görün bakalım neler olur . erkekler öldürülür kadınlar ve çocuklar tecavüz kölesi olur. erkek gibi yapacaksınız. Askerlik yapmayanın kanında Türk kanı olduğundan şüphem olur.
Berten Zarrovlu da ..Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Kıbrısta askerler ölüyormu? Korkak varsa içinizde onlar gelmesin onlar bu kadınların yerine örgü işlesin evde vicdani red onaylanmasına gerek yok cinsiyet değiştirsinler rezil
Vatan sevgisinin siyasetle işi olmaz, senin gibi zora gelmeyen vatan sevgisi mahrumu, devlet maaşımı verisinde gerisi umrumda olmaz Zihniyetli hainler bu haberin derin anlamını idrak bile edemez
Vatan sevgisinin siyasetle işi olmaz, senin gibi zora gelmeyen vatan sevgisi mahrumu, devlet maaşımı verisinde gerisi umrumda olmaz Zihniyetli hainler bu haberin derin anlamını idrak bile edemez