Vicdansız aile

Zimbabwe uyruklu bir kadının bebeği olan 8 buçuk aylık Judi bebek terk edildi. Evlilik dışı dünyaya gelen bebeği, babasının engelli olduğu gerekçesiyle istemediği, annesinin ise bakamayacağından dolayı terk ettiği belirtildi. İstenmeyen bebeğin aylardır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olduğu, bebekle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin harekete geçtiği ve bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Aylardır hastanede bakılan bebeğin annesine ulaşılmaya çalışıldığı ancak haber alınamadığı kaydedildi.

ENGELLİ OLDUĞUNU ÖĞRENEN BABA BEBEĞİ TERKETTİ

Star Kıbrıs’a açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, annenin 8 aylıkken doğum yaptığını, daha hamileyken bebeğe anomali teşhisi koyulduğunu, normalde böyle bebeklerin doğumdan sonra yaşamadığını ancak Judi bebeğin bir şekilde hayata tutunduğunu söyledi. Uçaner, bebeğin babasının engelli doğduğunu öğrendikten sonra hem anneyi hem de bebeği terk ettiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bebek birçok anomali ile dünyaya geldi. Hem zihinsel hem işitsel engelli olan bebek babası tarafından terk edildi. Bebek doğduktan sonra 4 buçuk ay süresince yeni doğan servisinde tedavi gördü. Daha sonra oradan çıkarılarak normal çocuk servisine koyuldu.

Annesine bebeğin artık eve gidebilecek durumda olduğu ancak bir ay süresince normal serviste kalacağı ve bu süre içerisinde bebeğe nasıl bakacağına dair kendisine eğitim verileceği söylendi. Bunun üzerinde anne de aniden ortadan kayboldu. Ve 4 buçuk aydan beridir anneden haber alınamıyor.”

ANNE ORTADA YOK

Bebeğin annesinin üniversite öğrencisi olduğunu, ayrıca 3 yaşında başka bir çocuğu daha bulunduğunu ve çalışarak hem hayatını hem de eğitimini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Uçaner, ağır şartlardan dolayı bebeğe bakamayacağı için annenin terk etmiş olabileceğini dile getirdi. Bebeğin şu anda çocuk servisinde tutulduğunu ancak daha fazla orada tutmalarının imkânsız olduğunu belirten Uçaner, Sosyal Hizmetler Dairesi ile istişare halinde olduklarını ifade etti. Uçaner, “konuyu bilen anneyi tanıyan her kim varsa polise haber versin” dedi.