Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!

Polis'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

18.07.2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde müşteri olarak bulunan Abbas NIAGHIHA(E-43), sandalye üzerinde cep telefonu ile video çektiği esnada, dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu başını yere çarparak ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

