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Video skandalı davası: 4 zanlıya 7 gün tutukluluk

3 saat süren video skandalı tahkikat duruşmasında karar açıklandı, 4 zanlı hakkında 7'şer gün tutukluluk alındı.

28 Ekim 2021 Perşembe 19:13
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Video skandalı davası: 4 zanlıya 7 gün tutukluluk
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3 saat süren video skandalı tahkikat duruşmasında karar açıklandı, 4 zanlı hakkında 7'şer gün tutukluluk alındı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, özel hayatının gizliliğinin ihlal edilerek, ifşa edildiğinin açık olduğuna bulgu yaptı. Yargıç Gündüz, zanlılar hakkında daha önce alınan 6 günlük ek tutukluluk süresinin verimli kullanıldığına değindi.

Tahkikata bağlı birçok suçun ortaya çıkma olasılığı olduğuna dikkat çeken Gündüz, tahkikatın yön değiştirme ihtimali olduğuna bulgu yaparak çıkacak yeni ifadelere ve tanıklara müdahale etme olasılıkları bulunduğuna değinerek, 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Yargıç Gündüz zanlı M.Ö'nün doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

KAYNAK: YENİDÜZEN

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