VİDEO SKANDALI VE BAŞBAKAN

Sanırım herkesin malumudur, Başbakan Ersan Saner’in sanal ortamda bir kadınla olan “anlık ilişki”si ifşa edildi. Bu yaşanan skandalın ardından zaten istifa etmiş hükumetin başı da istifa etti, siyasetten çekildiği söyleniyor. Bana göre, yerinde bir karar ama zaten ne yapabilirdi ki?

Ülke yangın yerine dönmüş durumda. Vatandaşlar çileden çıktı dün. Akaryakıt stoklarında sorun olduğu söyleniyor bir anda ülkenin her noktasında ciddi bir trafik oluştu. Herkes sanki arabalarında benzin bitmeyecekmiş gibi bir davranış içerisine girdi. Bu yaşadığımız manzara savaş psikolojisi değil de nedir bilmiyorum. Bu gerçekten toplumsal bir travmanın eseri.

Diğer yandan Başbakanın başına gelenler. Toplumsal bir yozlaşmanın eseri aslında. Siyasi hayatı sona eren bir Başbakan üstelik nedeni skandal bir video. Başbakanın açıklamasına göre, evet bu ilişki bir şekilde olmuş, ama ifşa edilmek üzere tasarlanmış. Siyasi bir komplo diyor. Birileri bir şekilde bir makama gelecek diyor ama gerisini de getiriyor elbette. Bu da aktif siyaseti bıraksa da olayı vuku bulduranların peşini bırakmayacağını gösteriyor. Bana göre de bırakmamalı çünkü bırakılmaz.

Düşünsenize eğer olay kendi aralarında bir yarış nedeniyle bu hale geliyorsa gerçekten çirkinliği aşmış mide bulandıran ve bel altı yapılan bir hamle. Hamle diyorum çünkü bunun adı siyaset değil bunun adı yozlaşma. Her ne sebeple olursa olsun bir Başbakan’nın böyle bir durumun içine çekilerek aile ve sosyal hayatını bitirmek ne kadar vicdani ne kadar etik ne kadar siyasi olabilir ki.

Bir Başbakanın özel hayatı olmaz diye yayınlanan video görüntülerini savunan e hatta ayıplayanlar var. İşin kötüsü bunu normalleştirenler ve hatta yapmasaydı o zaman diyenler dahi var. Hiç birine katılmıyorum. Evet bir Başbakanın özel hayatı olmayabilir tabi ki , sıradan bir insan değil ama bir Başbakanın da ailesi, eşi, çocukları vardır ve kimsenin o ailenin aile birliğini bozacak kadar ileri gitmeye hakkı yoktur. Başbakan’nın özel hayatı olmasa da kendisinin eşinin ve kızının özel hayatı vardır hiç olmazsa o insanlara karşı saygı duysaydınız. Bu yaptığınız hareketle siz Ersan Saner’i mi bitirdiğinizi sanıyorsunuz?

Hayır. Aile bütünlüğünü ve birliğini de bozdunuz, kim bilir belki de bitirdiniz. Bir daha eşine güvenmeyecek bir kadın, babasını belki de gururla yanında taşıyamayacak bir genç yarattınız. Memnun musunuz? Ne kazandınız peki bu çirkinlikten. Bu durumun kazanını olmayacak çünkü siz bu ülkede her şeyi öyle ucuz hale getirdiniz ki, kocaman bir HİÇ’lik yarattınız.

Öyle ucuz ki bu ülkede insan hayatı, vatandaş evine ekmek götüremiyor, ülkenin başı seks skandalı ile anılıyor, meclis çalışmıyor, aileler yıkılıyor ama hala bazıları köy, köy, kahve kahve gezip seçim propagandası yapıyor, hala bazıları kurultay hesabı yapıyor ve hala bazıları yaratığınız dev rezilliğin içinde adalet arıyor.