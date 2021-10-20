Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
banner107

VİDEO SKANDALI VE BAŞBAKAN

Çiğdem Aydın'ın bugünkü köşe yazısı...

20 Ekim 2021 Çarşamba 15:02
2216 Okunma
VİDEO SKANDALI VE BAŞBAKAN
banner108

Sanırım herkesin malumudur, Başbakan Ersan Saner’in sanal ortamda bir kadınla olan “anlık ilişki”si ifşa edildi. Bu yaşanan skandalın ardından zaten istifa etmiş hükumetin başı da istifa etti, siyasetten çekildiği söyleniyor. Bana göre, yerinde bir karar ama zaten ne yapabilirdi ki?

Ülke yangın yerine dönmüş durumda. Vatandaşlar çileden çıktı dün. Akaryakıt stoklarında sorun olduğu söyleniyor bir anda ülkenin her noktasında ciddi bir trafik oluştu. Herkes sanki arabalarında benzin bitmeyecekmiş gibi bir davranış içerisine girdi. Bu yaşadığımız manzara savaş psikolojisi değil de nedir bilmiyorum. Bu gerçekten toplumsal bir travmanın eseri.

Diğer yandan Başbakanın başına gelenler. Toplumsal bir yozlaşmanın eseri aslında. Siyasi hayatı sona eren bir Başbakan üstelik nedeni skandal bir video. Başbakanın açıklamasına göre, evet bu ilişki bir şekilde olmuş, ama ifşa edilmek üzere tasarlanmış. Siyasi bir komplo diyor. Birileri bir şekilde bir makama gelecek diyor ama gerisini de getiriyor elbette. Bu da aktif siyaseti bıraksa da olayı vuku bulduranların peşini bırakmayacağını gösteriyor. Bana göre de bırakmamalı çünkü bırakılmaz.

Düşünsenize eğer olay kendi aralarında bir yarış nedeniyle bu hale geliyorsa gerçekten çirkinliği aşmış mide bulandıran ve bel altı yapılan bir hamle. Hamle diyorum çünkü bunun adı siyaset değil bunun adı yozlaşma. Her ne sebeple olursa olsun bir Başbakan’nın böyle bir durumun içine çekilerek aile ve sosyal hayatını bitirmek ne kadar vicdani ne kadar etik ne kadar siyasi olabilir ki.

Bir Başbakanın özel hayatı olmaz diye yayınlanan video görüntülerini savunan e hatta ayıplayanlar var. İşin kötüsü bunu normalleştirenler ve hatta yapmasaydı o zaman diyenler dahi var. Hiç birine katılmıyorum. Evet bir Başbakanın özel hayatı olmayabilir tabi ki , sıradan bir insan değil ama bir Başbakanın da ailesi, eşi, çocukları vardır ve kimsenin o ailenin aile birliğini bozacak kadar ileri gitmeye hakkı yoktur. Başbakan’nın özel hayatı olmasa da kendisinin eşinin ve kızının özel hayatı vardır hiç olmazsa o insanlara karşı saygı duysaydınız. Bu yaptığınız hareketle siz Ersan Saner’i mi bitirdiğinizi sanıyorsunuz?

Hayır. Aile bütünlüğünü ve birliğini de bozdunuz, kim bilir belki de bitirdiniz. Bir daha eşine güvenmeyecek bir kadın, babasını belki de gururla yanında taşıyamayacak bir genç yarattınız. Memnun musunuz? Ne kazandınız peki bu çirkinlikten. Bu durumun kazanını olmayacak çünkü siz bu ülkede her şeyi öyle ucuz hale getirdiniz ki, kocaman bir HİÇ’lik yarattınız.

Öyle ucuz ki bu ülkede insan hayatı, vatandaş evine ekmek götüremiyor, ülkenin başı seks skandalı ile anılıyor, meclis çalışmıyor, aileler yıkılıyor ama hala bazıları köy, köy, kahve kahve gezip seçim propagandası yapıyor, hala bazıları kurultay hesabı yapıyor ve hala bazıları yaratığınız dev rezilliğin içinde adalet arıyor.

Son Güncelleme: 20.10.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürk: Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum
Öztürk: Böyle çirkin bir yaklaşımı asla doğru bulmuyorum
"Halkın size dayanacak sabrı kalmadı”
"Halkın size dayanacak sabrı kalmadı”
Tedarikçiler Bakan ile görüşüyor
Tedarikçiler Bakan ile görüşüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim