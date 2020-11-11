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Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak

Mağusa’da çıkan sözlü tartışma sonrasında arkadaşı Manh Dung Truong’u kalbinden bıçaklayan Vietnam uyruklu zanlı Khac Hau Nguyen hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

11 Kasım 2020 Çarşamba 17:57
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Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak

Mağusa’da çıkan sözlü tartışma sonrasında arkadaşı Manh Dung Truong’u kalbinden bıçaklayan Vietnam uyruklu zanlı Khac Hau Nguyen hakkındaki soruşturma devam ediyor.

“Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamaları ile bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Nguyen’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Truong’un ise hayati tehlikesi devam ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİOR

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Arif Tolgan mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Khac Hau Nguyen’in 7 Kasım 2020 tarihinde Mağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde bulunan bir evde doğum günü partisi yaptıktan sonra ayni sokak üzerinde daha önceden tanıdığı arkadaşı Manh Dung Truong ile sözlü olarak tartıştığını kaydetti.

 Zanlının, çıkan sözlü tartışma esnasında tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı bıçak ile Truong’u kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığını anımsatan Tolgan, Truong’un, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırıldığını, zanlının ise gece yarısı evinin yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

 Zanlının 8 Kasım 2020 tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini hatırlatan Tolgan, bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini, zanlı ile olay yerine gidildiğini ve zanlının olayda kullandığı bıçağı bıraktığı otluk alanı göstererek konu bıçağın bulunup emare alındığını açıkladı.

 Tolgan, ayrıca ayni gün zanlının olay yerinden kaçmak için kullandığı ve henüz sahibinin tespit edilemediği bisikletin de emare alındığını aktardı.

 Yürütülen soruşturmanın devam etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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