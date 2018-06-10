Viraja gelince savruldu...

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bu sabah karşı saat 03:30 raddelerinde Girne-Alsancak çevre anayolunun 6-7’inci kilometreleri arasında çift şeritli yolda Alsancak istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, yönetimindeki Suzuki marka 1000 cc motosikletle aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Motosikletlere cc lere bir standard gelsin.Bu yollar 1000 cc lik motorların sürüleceği yollar değil.Gençlerde büyük motor merak ı başladı bilen bilmeyen büyük motor sürüyor.Çok tehlikeli