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Viraja gelince savruldu...

Alsancak istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, yönetimindeki Suzuki marka 1000 cc motosikletle aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı...

10 Haziran 2018 Pazar 11:02
Viraja gelince savruldu...

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bu sabah karşı saat 03:30 raddelerinde Girne-Alsancak çevre anayolunun 6-7’inci kilometreleri arasında çift şeritli yolda Alsancak istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin 28 yaşındaki Yazgım Karakurt, yönetimindeki Suzuki marka 1000 cc motosikletle aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastahanesinde Genel Yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 

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Ertaç Eser 2018-06-10 12:01:11

Motosikletlere cc lere bir standard gelsin.Bu yollar 1000 cc lik motorların sürüleceği yollar değil.Gençlerde büyük motor merak ı başladı bilen bilmeyen büyük motor sürüyor.Çok tehlikeli

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