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Virajı alamayarak takla attı

Tatlısu-Geçitkale anayolunun Mersinlik Piknik Alanı kavşağı yakınlarında dün gece virajı alamayarak aracıyla kayarak su kanalına düşen araç takla atarak yan yattı

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:52
Virajı alamayarak takla attı
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Tatlısu-Geçitkale anayolunda, dün gece saat 23:45 raddelerinde Mersinlik Piknik Alanı kavşağı, kuzey yüzünde, KG 237 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aracıyla virajı alamayarak su kanalına düşmesi sonucunda takla attı yan yattığı kazada yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre Alsancak’ta sakin 20 yaşındaki İllarion Pavlovich Mikhailov yönetiminde bulundurduğu KG 237 plakalı Nissan March marka salon araç ile Geçitkale istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu virajı alamayarak aracıyla kayması sonucunda bir kaza yaşandı.

İllarion Pavlovich Mikhailov’un aracıyla virajı alamayarak aracıyla kaymaya başlaması ile gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalına düşmesi ve aracın ön kısmı ile beton su kanalına vurarak bir takla atarak aracın yan yatması sonucu yaşanan kazada yaralanan olmadı. Yalnız hasarla neticelenen bir trafik kazası sonucu konu araçta 12,000 TL tahmini hasar oluştu.

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