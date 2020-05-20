Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 989 bini aştı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:48
77 Okunma
Virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 989 bin 270’e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 960 bin 501 kişi de iyileşti.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 93 bin 533 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (299 bin 941), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809), Almanya (177 bin 827), Türkiye (151 bin 615), İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854), Belçika (55 bin 791), Meksika (54 bin 346), Şili (49 bin 579), Pakistan (45 bin 898), Hollanda (44 bin 249), Katar (35 bin 606), Ekvador (34 bin 151), Belarus (31 bin 508), İsveç (30 bin 799), İsviçre (30 bin 618), Portekiz (29 bin 432), Singapur (28 bin 794), Bangladeş (25 bin 121), Birleşik Arap Emirlikleri (25 bin 63) ve İrlanda (24 bin 200) ."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 35 bin 341, İtalya 32 bin 169, Fransa 28 bin 22, İspanya 27 bin 778, Brezilya 17 bin 983, Belçika 9 bin 108, Almanya 8 bin 193, İran 7 bin 119, Kanada 5 bin 912, Hollanda 5 bin 715, Meksika 5 bin 666, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 199, İsveç 3 bin 743, Hindistan 3 bin 303, Peru 2 bin 914, Ekvador 2 bin 839, Rusya 2 bin 837, İsviçre 1891, İrlanda 1561, Portekiz 1247, Pakistan 985, Şili 509, Bangladeş 370, Suudi Arabistan 329, Birleşik Arap Emirlikleri 227, Belarus 175, Singapur 22 ve Katar 15."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Bakan Pilli:" Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
Suçlarını itiraf etti
Suçlarını itiraf etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim