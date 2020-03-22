Virüs yayılırsa, cenazeleri nereye gömdüğümüzü 50 yıl sonra kayıplar komitesi araştırıp bulacak!

Bunu da hiç aklımızdan çıkarmayalım!

Yazıya bu uyarıyla başladım, aynı uyarıyla bitireceğim...

Lütfen tartışmayı bırakalım, yardımlaşmaya ve evde kalmaya bakalım!

-*-*-

Çocukları getirelim!

Getirdik!

Okul yurdu pis!

Beş on oda sorunlu, bunca paparaya gerek var mıydı?

Tartışmayalım!

Kalacak yeri beğenmedik!

“Keşke çocuklar ailelerin yanına verilseydi!”

“Keşke hiç gelmeselerdi!”

Diyenler oldu!

“Hastalık kapacaklarsa yanımızda kapsınlar!”, “Bu hastalık Türkleri etkilemez” gibi bir yorumlar oldu herhalde ve gelenler geldi!

-*-*-

Akıncı çocuklara konuşma yaptı!

Öksürüğü olan Erhürman da oradaydı!

Özersay hazırdı!

Gitmeseler, “vaaaay kimse gelmedi, Akıncı sallamadı!”...

Gittiler, “... Siyasi şov yapıyorlar!”

Atakan havaalanında ki bence olmamalı, ama yorumlar, “kimse yok!” şeklinde!

-*-*-

Hatay’dan bir grup yolcu gelmiş!

İçlerinden birini kocası, eşi her kimse gelip almış!

Hatta sarılmışlar...

Tepki gösterilmiş!

Polis arabadan indirmiş!

Sonra adam gidip kadını kaldıkları yerden yine almış!

İhbar ihbar ihbar!

-*-*-

Devlet yetkilileri torpil mi yapıyor?

Yoksa vatandaş mı torpil istiyor?

-*-*-

Karantina şartları elbette kötü olmamalı!

Peki, olağanüstü günler geçirdiğimizin farkında mıyız?

“Amaaaa onlar Palm Beach’te kalıyor, bizi yurda kapattılar!” zamanında değiliz, bunu idrak edelim!

-*-*-

Çocukların kaldığı yer temizlenir de onca kalabalık oraya gidersek; koronavirüs hepimize yayılır!

“Evlerine bırakılsınlar!”...

Tama da o zaman hepiniz karantinaya uyacak mısınız?

-*-*-

Bir konu daha!

Mustafa Akıncı risk grubunda!

Hiç sokağa çıkmaması lazım!

Kahramanlık mı yapıyor, insanlık mı yapıyor yoksa seçim yatırımı mı?

Kafalar karışık!

Yorumlar bol!

-*-*-

Her açıdan kafalar darmadağın!

Virüs bulaşmazsa bile, ciddi psikolojik hatta psikiyatrik sıkıntılarımız olacağı kesin!

-*-*-

“Bütün bakanlar istifa etsin – koalisyon çatırdıyor” diyenler bile var!

İyi de istifa ederlerse tedbirleri kendi kendimize mi alacağız?

Yoksa seçim mi yapacağız?

Tam kaos olur, hiç içinden çıkamayız ve ölürüz!

-*-*-

Bir şekilde “sıkıyönetim” gibi “OHAL” gibi bir şeyler ilan edilmeli mi; evet edilmeli...

Seçilmiş bir hükümet var; saygı duyalım, bütün parti başkanları danışma kurulu muydu neydi ona katkı koysun.

-*-*-

Lütfen bir süre eleştirmeyelim.

Evde kalalım.

Sövmeyelim, küfretmeyelim...

Evde kalalım.

Evde kalalım.

Evde kalalım.

-*-*-

Sorry ama mesela bu günler geçene kadar tüm özel hastaneleri devlet yönetimine alalım.

“Devletleştirelim” demedim.

Tüm otelleri karantina merkezine çevirelim.

“El koyalım” da demiyorum.

-*-*-

Cesur kararlara imza atalım.

Mesela zavallı mültecileri eğer Türkiye’ye geri gönderemezsek, karantina şartlarını onlara da uygulayalım.

Ve halk olarak elimizden geldiğince yardımcı olalım. Ki olduk, Allah da olanlardan razı olsun...

Çocuklarımız için gösterdiğimiz duyarlılığı, mülteci bebekler ve çocuklar için de gösterelim, ki gösterdik! Bravo!

-*-*-

İran’da durum çok çok berbat.

İran’a uygulanan ambargo var, Donald Trump denen aşırı manyak “ambargoyu kaldırmayız” diyor...

Çok çirkin, çok insanlık dışı!

Cinayet!

-*-*-

Ama kimse kusura bakmasın, KKTC’de hapishanenin sosyal mesafe kapsamına alınması için mümkün olduğunca boşaltılması lazım.

Bizim hapishanenin mümkün olduğunca boşaltılmaması ile İran’a ambargonun kaldırılmaması kararı, benzer düşüncenin ürünüdür, üzgünüm!

-*-*-

Bu günlerde sadece insan olmak lazım.

Birbirimizi suçlayarak hiç bir yere varamayız!

Kimse, kötülük yapma peşinde değildir ve olamaz!

-*-*-

“Çocuğum yapayalınız kalacak, daha iyisi yanıma gelsin” düşüncesi, sevgi dolu, evlat sevgisinin gerektirdiği bir yaklaşımdır ama “çocuğum İngiltere’de kalsın, sosyal mesafesini korusun, beslenmesine dikkat etsin” demek de yanlış değildir.

Buradaki karmaşayı, tecrübesizliği ve riskin büyüklüğünü düşündükçe, “ikinci görüş” ağır basıyor...

-*-*-

Evet, bu günler geçecek.

Kimse, çocuklarımızı kötü koşullarda tutmak istemez.

Lütfen evde kalalım.

Lütfen kalabalıklar oluşturmayalım.

-*-*-

Gün boyu televizyon izliyorum, haber sitelerini takip ediyorum, “hep eleştiri, hep kızgınlık, hep memnunsuzluk!”...

Hükümet nerede?

Cevap aynen şöyle: “Şov yapıyorlar!”

-*-*-

Hükümet görevdedir.

Sağlık Bakanı, ekibiyle görevdedir ve ciddi tedbirler almaya çalışmaktadır.

Sağlık çalışanlarımızı, ailelerini Allah korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah onlardan binlerce kez razı olsun.

Keşke alkışlamanın ötesine geçebilsek!

-*-*-

Ne olur evde kalalım.

Meselenin ciddiyetini anlayalım.

Paylaşalım.

Sevelim.

Alkışlayalım.

Sakin olalım.

Kendi kendimizi güçlü tutalım.

Kişisel hijyene önem verelim.

Spor yapmayı ihmal etmeyelim (uzmanların uyarılarıdır, benim değil!)

Karantina koşullarına uyalım.

Misafirliğe gitmeyelim.

Yardımsever insanları alkışlayalım.

İşadamlarımızın yardımları var, bence süper...

Hepsinden yine Allah razı olsun.

-*-*-

Hep şikayetçi olmayalım.

Lütfen!

Bu arada bol bol okuyalım.

Evde kalacağımız günler uzayabilir; mesela internet üzerinden İngilizce veya daha da önemlisi Rumca öğrenelim...

-*-*-

İster inanın ister inanmayın, hani hep evdeyiz ya; arada bir köşeye çekilip, bol bol da dua edelim; bu virüs yayılmasın...

Evde kalalım!

Evde kalalım!

Evde kalalım!

Virüs yayılırsa, cenazeleri nereye gömdüğümüzü 50 yıl sonra kayıplar komitesi araştırıp bulacak!

Bunu da hiç aklımızdan çıkarmayalım!