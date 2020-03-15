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“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, İngiltere’nin virüsle mücadele konusunda ve buradan Kıbrıs’a gelecek olan Kıbrıslı Türkler ile ilgili açıklama yaptı.

15 Mart 2020 Pazar 14:19
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“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, İngiltere’nin virüsle mücadele konusunda ve buradan Kıbrıs’a gelecek olan Kıbrıslı Türkler ile ilgili açıklama yaptı.

Candan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“HEPİMİZİ BEKLEYEN TEHLİKE!!!

İngiltere dünyanın geri kalanından farklı olarak coronavirüsle mücadele konusunda rahat bir politika izliyor.

Dolayısıyla virüs İngiltere’de hızlı yayılıyor ve oradaki nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının virüse yakalanacağı öngörülüyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumu da büyük oranda normal hayatına devam ediyor ve toplu etkinlikler düzenleniyor. Birçoğuna virüs bulaşması olası. İngiltere’de okuyan ve önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a dönecek öğrencilerimizin hem İngiltere’deyken hem de döndükten sonra kendilerini karantinada tutmaları çok önemli. Öğrenciler dışında hayatını İngiltere’de sürdüren Kıbrıslı Türklerin de bir kısmı 4 Nisan’da başlayacak iki haftalık Easter tatilini Kıbrıs’ta geçirme planları yapıyor. Dolayısıyla o dönemde virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var çünkü İngiltere’nin politikası değişmezse birçoğu enfekte olmuş olabilecek.

Öncelikle Londra’daki temsilciligimiz hemen oradaki Kıbrıs Türk toplumuna, derneklerine, birliklerine, spor klüplerine çağrı yaparak toplu etkinlik düzenlemekten vazgeçmeleri için uyarmalı. Ayrıca orada okuyan öğrencilerimiz bugünlerde döndükten sonra vatandaş olsa bile İngiltere’den kimsenin ülkeye girişine izin verilmeyeceği duyurulabilir (özellikle 4 Nisan’da başlayacak iki haftalık Easter dönemi boyunca).

Aksi halde burada ne kadar önlem alırsak alalım insanlarımızın belki de daha rahat hareket edeceği Nisan ayı içinde daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda güneyde de aynı tartışma yaşanıyor ve İngiltere’de bulunan öğrencilerin dönmesine izin verilip verilmemesi tartışılıyor. Devlet, Londra Temsilciliği ve İngiltere’de kurulmuş olan Kıbrıs Türk öğrenci derneklerimiz ile aktif bir koordinasyon içinde bu ve benzeri hususlar üzerinde

düşünmeli ve öngörü ile gerekli girişim ve uyarıları başlatmalı…Hem İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk toplumunun hem de hepimizin iyiliği için…”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPKoronavirüsCoronavirüs
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