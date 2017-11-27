Vişne'ye ve Babutsa'ya yanaşılmaz!

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Lefkoşa Açık Pazarı’nda soğuğun da etkisi ile yaz meyveleri nektarinlerin fiyatı tavan yaptı. 6 TL’den pazar tezgahlarında alıcısını bekleyen nektarinlerin boynu bükük müşteri beklerken, 8 TL ile tezgahlardaki yerini alan vişne ise cep yaktı.

Domates, patlıcan vatandaşın yüzünü güldürdü

Domates ve patlıcan ise ev hanımlarının yüzünü güldürürken, meyvelerin tavan yaptığı tezgahlara ise vatandaş uzaktan bakmakla yetindi.

Vişne, üzüm ve babutsaya uzaktan bakmakla yetindiler

Tezgahlarda 1 TL ile vatandaşın yüzünü güldüren domates ve patlıcan yok satarken, 8 TL ile meyvelerin kralı olan vişne ve üzüm ise cep yaktı. Soğuğun da etkisi ile birlikte pazara gelen müşterinin azlığından da şikayet eden esnaf, yazın en çok satılan meyvelerinin de fiyatlarının tavan yapması nedeniyle alıcı bulamamasından dolayı oldukça üzgün.