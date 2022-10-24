Viva Casino’nun tavanı çöktü! Ağır yaralanan var

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 13.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Yaralılara yapılan müdahalenin ardından, olayda ağır yaralanan bir kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavilerine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.