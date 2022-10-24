Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

Viva Casino’nun tavanı çöktü! Ağır yaralanan var

Girne'de faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:55
1436 Okunma
Viva Casino’nun tavanı çöktü! Ağır yaralanan var



Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 13.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Yaralılara yapılan  müdahalenin ardından, olayda ağır yaralanan bir kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken  diğer yaralıların tedavilerine  ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.10.2022 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis 2 yasa tasarısını kabul etti
Meclis 2 yasa tasarısını kabul etti
Aktuğ, kararı değerlendirdi!
Aktuğ, kararı değerlendirdi!
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim