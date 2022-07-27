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Vizesinin sahte olduğu anlaşıldı!

Ülkemizden sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek geri gönderilen zanlı H. H. M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:42
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Vizesinin sahte olduğu anlaşıldı!
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlının "Resmi sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürmek ve sahte beyanla kayıt temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis 22 Temmuz 2022 tarihinde zanlının daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu Belçika vizesini Ercan Havalimanında yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekârlıkla kayıt temini suçlarını işlendiğini söyledi.

Polis zanlının aynı gün İstanbul hava limanında tespit edilerek geri gönderildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının vizesinin sahte olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) 

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