Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi yarın açılıyor.
YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışı saat 09.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.
6 kıtada, 70’den fazla ülkede çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel sergiler açan, birçok uluslararası ödül sahibi olan fotoğrafçı Buket Özatay’ın doğa, insan, kreatif, gezi ve sokak fotoğraflarından oluşan sergisi, 26 Nisan’a kadar hafta için 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.