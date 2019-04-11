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“Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi yarın açılıyor

11 Nisan 2019 Perşembe 16:41
“Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi yarın açılıyor
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Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi yarın açılıyor.

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Dünyanın en büyük fotoğraf federasyonu olan Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu tarafından “Fotoğraf Sanatında Mükemmellik Altın Unvanı” alan ilk Kıbrıslı kadın fotoğrafçı ve ilk Kıbrıslı Türk fotoğrafçı olan fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı Fotoğraf Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde yer alacak. 

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışı saat 09.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak.

6 kıtada, 70’den fazla ülkede çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel sergiler açan, birçok uluslararası ödül sahibi olan fotoğrafçı Buket Özatay’ın doğa, insan, kreatif, gezi ve sokak fotoğraflarından oluşan sergisi, 26 Nisan’a kadar hafta için 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Özatay
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