Vizyon 2035 Projesi'nin ikinci etap toplantıları yarın başlıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Vizyon 2035 çalışmalarının ikinci etap toplantıları, Bedesten’de yer alacak ve 08.30’da başlayacak. “Tarım” temalı yarınki toplantının açılışını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak.

80 üzeri kurumdan paydaş temsilcisinin yanı sıra, ilgili alanlarda uzmanlar da davet edildi. Toplantıların, belirtilen alanlarla ilgili olarak katılmayı arzu edenlerin katılımına açık olduğu bildirildi.

Programda, 11 Kasım Pazartesi günü “yüksek öğrenim” temalı toplantı ve 13 Kasım Çarşamba günü de “sosyal refah” temalı toplantı yer alıyor.

Vizyon 2035 projesinin ikinci etap toplantıları, toplantı tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek “kamu” tematik alanında yapılacak toplantı ile son bulacak.