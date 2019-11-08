Vizyon 2035 Projesi’nin ikinci etap toplantıları başlıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Vizyon 2035 çalışmalarının ikinci etap toplantılarına bugün başlanıyor.
Bedesten’de yer alacak “Tarım” temalı toplantının açılışını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak.
Toplantıya 80 üzeri kurumdan paydaş temsilcisinin yanı sıra, ilgili alanlarda uzmanların da davet edildi.
Belirlenen programa göre 11 Kasım Pazartesi günü “yüksek öğrenim” 13 Kasım Çarşamba günü de “sosyal refah” temalı toplantılar gerçekleştirilecek.
Vizyon 2035 projesinin ikinci etap toplantıları, toplantı tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek “kamu” tematik alanında yapılacak toplantı ile son bulacak.
(BRT)