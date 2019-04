Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Telsim’in işbirliğinde düzenlediği Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması bugün yapıldı.

Telsim’den verilen bilgiye göre, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya 16 liseden 17 grup katıldı. BRT 1’den canlı yayınlanan yarışmanın finalinde, Girne Gelişim Orkestrası da sahne aldı.

Gençlerin performanslarının Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Mehmet Burhan, Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Aktan Erdoğan ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da izledi.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu yarışmada, Aydın Kalfaoğlu Özel Ödülü’nü Yakın Doğu Koleji’nden Can Kaygısız layık görüldü. “En Cool Grup” ödülünü The English School of Kyrenia aldı.

En iyi kız solist sıralamasında, birinci Girne Amerikan Koleji’nden Melisa Karanlık, ikinci 9 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Özüm Şensoy, üçüncü Polatpaşa Lisesi’nden Sıdıka Vaiz oldu. Erkek solist sıralamasında birinciliği Levent Koleji Grup 1’den Durmuş Cicibaba, ikinciliği 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Eren Serdarlılı, üçüncülüğü Lefkoşa Türk Lisesi’nden Batuhan Ambar aldı.

En iyi enstrüman performansının da belirlendiği yarışmada birinciliği Namık Kemal Lisesi’nden Berk Akımcı, ikinciliği 20 Temmuz Fen Lisesi’nden Baran Sakar ile Yakın Doğu Koleji’nden Yahor Yıldırım ve üçüncülüğü Namık Kemal Lisesi’nden Ege Şehitoğlu aldı.

En iyi sahne performansı ödülüne Levent Koleji Grup 1, en iyi icra performansına ise Namık Kemal Lisesi layık görüldü.

En iyi orkestra dalında birinci Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, ikinci Yakın Doğu Koleji, üçüncü TED Kuzey Kıbrıs Koleji oldu.