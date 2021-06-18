Vudalı: Aşılanmanın Çok Büyük Faydası Var

GÜNDEM KIBRIS

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Koronavirüs ile mücadelede aşıların önemini vurgulayan Vudalı, “En erken zamanda toplumu aşılamamız gerekiyor, ki normal yaşamımıza daha erken geçebilelim. Biz hekimler olarak, her verdiğimiz ilaçta bir yan etki olabilmektedir. Pıhtılaşma oranını tartışırken, bunlar milyonda üç-dörttür. Bunları tartışmak toplumdaki tedirginliği de artırıyor. Şu anda aşıların hem sağlık açısından, hem ölümleri azaltmak açısından, hem ekonomiyi düzeltmek açısından çok faydası var. Yani aşılanmamak çok büyük bir yanlıştır. Yarar-zarar oranına baktığımızda, yararı çok çok fazladır. O yüzden size ilk aşı geldiği zaman hemen olmalısınız. Aşılanan kişiler, ciddi anlamda çok daha hafif geçiriyor hastalığı. Yani aşı hayat kurtarıyor” dedi.