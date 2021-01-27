VUDALI: “AŞILARI OLUN, AŞILAR GÜVENLİDİR”

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama çalışmalarını değerlendiren Vudalı, “Bu aşıları biz toplumun 2/3’üne yaparsak biz bu salgını önleriz. Bu aşılar yapıldığı zaman ağır hastalığı ve yoğun bakım yatışını engelliyor. Aşıları olunuz, aşılar güvenlidir. Ne kadar sistemli olursak o kadar iyi olacak. Bu iş organizasyon ve program işidir. Çünkü birçok insanı kısa sürede aşılamamız lazım. Bunu yapmazsak bu sıkıntıyı daha çok yaşayacağız” dedi.