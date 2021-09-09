Vudalı: "Bağış yayınlarımız ilk meyvesini verdi"

Lösemi hastası çocukların tedavi ve bakım masraflarına destek olmak adına “Be DEVO” ismiyle Facebook üzerinden bağış yayınları gerçekleştiren Devran Vudalı, “yayınların ilk meyvesini verdiğini” duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vudalı, düzenlediği yayınlar aracılığıyla elde ettiği gelirden ilkini bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladığını duyurdu.

Vudalı, “Yıllardır çocuklarımız için elimden ne geldiyse yapmaya çalıştım ve son nefesime kadar yapacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Devran Vudalı’nın bağış yayınlarına ulaşmak ve destek vermek isteyenlerin, Facebook'taki “Be DEVO” isimli sayfayı beğenenip takip edebileceği belirtildi.