Vudalı: Bu akşamki vaka rekor düzeyde olabilir

Dr. Emre Vudalı, Gün Başlarken programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Vudalı “Vaka sayılarını açıklamak Sağlık Bakanlığı’nın görevidir ama bu akşam rekor vaka sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Test sayımız az

“Gerçek tablo bu değil. Toplum içindeki hasta sayısı çok daha fazla” diyen Dr. Vudalı “PCR test sayısı yetersiz… Bu süreçte ne kadar çok test yaparsak o kadar pozitif vaka tespit etme şansımız olacak. Devlet ücretsiz PCR testlerini Lefkoşa ve Girne bölgesinde yoğunlaştırmalı” dedi.

Kaynak : Havadis