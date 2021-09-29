Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
banner107

Vudalı: “Yasaklarla değil, denetimle…”

Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Emre Vudalı, Havadis Web TV’ katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:07
89 Okunma
Vudalı: “Yasaklarla değil, denetimle…”
banner108

GÜNDEM KIBRIS

Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Emre Vudalı, Havadis Web TV’ katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Geceden sabaha kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuşan Vudalı, “İlk vaka ülkemizde görüldükten sonra, ilk sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Ondan sonra da gece sokağa çıkma yasağına dönmüştü. İnsanların iletişimini kısıtlamak için alınmıştı bu karar. Bizim artık hayatımızın bir parçasıdır bu. Ekonomik sıkıntılar da yaşanmaktadır. Benim kişisel fikrim, yasaklarla değil, denetlemeyle süreci yürütmeliyiz. Yani bu yasağın bana göre şu anda bir anlamı yok. Denetimlere önem verirsek, çok da bir anlamı olmadığını düşünüyorum” dedi.

Öğrenciye ve turiste sokağa çıkma yasağının kaldırılması düşüncesinin doğru bir uygulama olmayacağını vurgulayan Vudalı, “Az önce de söyledim denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu hastalık turist ya da yerli halk tanımıyor. Denetim için özel bir ekip oluşturulmalı ve denetim yapılmalı. Sadece Adapass da değil, kimlik kontrolü de yapılmalı. Sadece kuralları almak yeterli değildir, bunların denetlenmesi ve uygulanması da önemlidir. Bu toplumsal bir olaydır. Kişilere de büyük önem düşüyor. Her bireyin de bu sorumluluğu paylaşması gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Emre Vudalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
ATALAY İLE HARMANCI ARASINDA EK İMZA
ATALAY İLE HARMANCI ARASINDA EK İMZA
KKTC Gazete Manşetleri / 29 Eylül 2021
KKTC Gazete Manşetleri / 29 Eylül 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim