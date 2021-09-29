Vudalı: “Yasaklarla değil, denetimle…”

GÜNDEM KIBRIS

Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Emre Vudalı, Havadis Web TV’ katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Geceden sabaha kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuşan Vudalı, “İlk vaka ülkemizde görüldükten sonra, ilk sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Ondan sonra da gece sokağa çıkma yasağına dönmüştü. İnsanların iletişimini kısıtlamak için alınmıştı bu karar. Bizim artık hayatımızın bir parçasıdır bu. Ekonomik sıkıntılar da yaşanmaktadır. Benim kişisel fikrim, yasaklarla değil, denetlemeyle süreci yürütmeliyiz. Yani bu yasağın bana göre şu anda bir anlamı yok. Denetimlere önem verirsek, çok da bir anlamı olmadığını düşünüyorum” dedi.

Öğrenciye ve turiste sokağa çıkma yasağının kaldırılması düşüncesinin doğru bir uygulama olmayacağını vurgulayan Vudalı, “Az önce de söyledim denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu hastalık turist ya da yerli halk tanımıyor. Denetim için özel bir ekip oluşturulmalı ve denetim yapılmalı. Sadece Adapass da değil, kimlik kontrolü de yapılmalı. Sadece kuralları almak yeterli değildir, bunların denetlenmesi ve uygulanması da önemlidir. Bu toplumsal bir olaydır. Kişilere de büyük önem düşüyor. Her bireyin de bu sorumluluğu paylaşması gerekiyor” dedi.