VUDALI: “YETKİ ÜST KURUL’DADIR”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı tedbirlerin karar olduğunu söyledi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar ile bir öneri niteliği taşımayacağını anlatan Vudalı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararların sadece uygulama için gerekli mercilere iletildiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun konuyla alakalı yetkili olmadığını da söyleyen Vudalı, hastalığı “bulaşıcı hastalık” olarak ilan ettiklerini ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı aktive ettiklerini hatırlattı ve “Dolayısıyla Üst Kurul’a yetkiyi vermişlerdi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar muhtemelen doğru değildir” dedi.