Vuruşkan, vefatının 41’inci yıl dönümünde anıldı

Törende Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Rıza Vuruşkan’ın biyografisini okudu ve şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Bayar konuşmasında, 62 yıl önce Rıza Vuruşkan tarafından örgütlenen, eğitilen ve silahlandırılan TMT’nin Kıbrıs Türklerini bugünkü özgür ve egemen devlet aşamasına taşıdığını belirtti.

Bayar, Kıbrıs Türkünün devletten, iki kesimlilikten eşitlikten ve Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlu süreçlerde üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Mücadele yıllarında Rumların Kıbrıslı Türklerin mukavemet ve direnişini kırmak için Türkiye’nin adaya gelmeyeceğini söylediğini belirten Bora ancak Kıbrıs Türk halkının direnişten vazgeçmediğini, karamsarlığa kapılmadan mücadeleyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bora, Türkiye’nin adaya şanla ve şerefle gelerek barış, huzur, çözüm, ve güveni sağladığını ve Rumları da iç savaştan kurtardığını söyledi.

Bora, Bugün bağımsız bir Devlette onurlu insanlar olarak yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Bu bağımsızlığın kıymetini bağımsızlığın değerini idrak edemezsek gerek Avrupa Birliğinin gerek diğer ülkelerin yaptıkları telkinle federasyona razı olursak sadece yok oluşumuzu kabul etmiş olacağız” dedi.

Bora, KKTC’nin değerini bilmek anavatan Türkiye’ye dört elle sarılmak gerektiğini kaydetti.

Bora, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hatay konusundaki açıklamalarını da eleştirdi.

Tören, konuşmaların ardından varoluş mücadelesine katkısı olanlara Milli Mücadele Madalyası takdim edilmesiyle son buldu

(BRT)