Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi

Wellness Fest 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ta

22 Eylül 2019 Pazar 11:10
Wellness Fest 5-6 Ekim’de Çağlayan Park’ta

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkıları ve iş birliği ile 5-6 Ekim’de Çağlayan Parkı’nda Wellness Fest düzenleyecek. 

LTB ile KTDB arasında imzalanan “Sağlıklı Şehir ve Şehir Sakinleri” protokolü kapsamında düzenlenen festival de yapılacak çeşitli aktiviteler ile sağlıklı, dengeli ve doğa ile uyumlu yaşam desteklenecek.

LTB ile KTDB iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik ile sağlıklı yaşam ve temiz bir çevrenin korunması ve sürdürülmesi için farkındalığın artırılması, bunun yanısıra bireylerin, sağlıklı yaşama dair ürünler ve insan sağlığına katkı sağlayan firmalar ile biraraya getirilmesi de amaçlanıyor. 

Festival kapsamında çeşitli sağlıklı yiyecek ve içecek standları, sağlıklı yaşama dair bilgi noktaları ile fiziksel aktivite alanlarının yanı sıra spor turnuvalarının düzenlenecek . Festivalde sürdürülebilir, geri dönüşüm ve çevre dostu tüm malzeme ve el işi materyallerine de yer verilecek.   
 

FESTİVAL GELİRİ LTB EL ELE ÇOCUK MERKEZİ’NE
KTDB, festivalden elde edilecek geliri LTB El Ele Kreşi’ne bağışlayacak. 
Festivalde stand açmak ve atölye çalışması yapmak isteyenler başvurularını https://ktdb.org/wellnessfest/ linkinden yapabilirler.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBWellness FestÇağlayan ParkıKıbrıs Türk Diyetisyenler BirliğiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dana: Stadyum, güzel bir spor alanı haline getirilecek
Dana: Stadyum, güzel bir spor alanı haline getirilecek
Bir Rum Bedis Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi
Bir Rum Bedis Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim