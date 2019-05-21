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Weng Long, teminata bağlandı!

21 Mayıs 2019 Salı 18:53
Weng Long, teminata bağlandı!
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Girne- Alsancak’ta çıkan kavgada Ömer Güneş’i kolundan makas ile yaralayan Çin uyruklu Weng Long Yen dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Kavganın Güneş ile zanlının arkadaşları arasında daha önce yaşanan tartışmanın neden olduğu, Güneş’in konuşmak için zanlının yanına gittiği ve olayın çıktığı belirtildi.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu, 20 Mayıs saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda bir otelin işçi lojmanının avlusunda çıkan kavgada zanlının Ömer Güneş’i kendisine vurması nedeniyle, tasarrufunda bulundurduğu makası sol kol pazu kısmına sokmak suretiyle yaraladığını söyledi. Polis, olayın ardından zanlının gözaltına alındığını, ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Yaralanan Güneş’ün hastaneye kaldırıldığını, koluna 20 dikiş atıldığını kaydeden Lambasuyucu, Güneş’in zanlı hakkında şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, zanlının Çin uyruklu olduğunu, çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının ülkede yasla bağı olduğuna, müştekinin şikayetçi olmadığına vurgu yapıp zanlının teminat ile serbest kalmasına ve KKTC’de yerleşik bir kişinin imza edeceği 20 bin TL’lik kefalet senedi ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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