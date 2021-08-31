Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyon kapsamında milli ve yabancı yüzücüler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye yüzecek. 31 Ağustos'ta Taşucu'ndan başlayan organizasyonun, su ve hava koşullarına göre 1 veya 2 Eylül'de Girne'de tamamlanması öngörüyor. Denizin durumu ve varış saatine göre daha sonra çıkışta yapılacak törenin saati açıklanacak.

Söz konusu etkinlikle Akdeniz'in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunun gösterilmesinin yanı sıra KKTC ve Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi ve Türkiye'nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

Akdeniz'de alternatif parkur

Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle yüzücüler için dünyada Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturmak da hedefleniyor. Yaklaşık 100 kilometre uzunluğa sahip ve oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor.

Wowsa'dan Barış Parkuru'na yılın performans ödülü

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı, 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında "Barış Parkuru" adıyla yüzme etkinliği gerçekleştirmişti. Barış Parkuru geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "yılın performansı" oylamasında 2'nci oldu.

Kano yüzücüleri ilk kez katılacak

Bu yıl yapılacak Barış Parkuru geçişine, milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcu da katılacak. Kano yüzücüleri ise etkinliğe bu yıl ilk kez katılacak. Sporcular, Girne'ye ulaşmalarının ardından KKTC'nin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret ederek, tanıtım amaçlı etkinliklere katılacak.

Bu organizasyona ülkemiz adına Cumhurbaşkanlığı,

Spordan Sorumlu Bakanlık ve Su Sporları Federasyonu katkı koyuyor.