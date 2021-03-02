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"Ya açın, ya da biz açacağız"

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, “8 Mart Pazartesi günü tüm ülkeyle birlikte aynı anda kademeli olarak açılmaya hazır olduklarını” duyurdu.

02 Mart 2021 Salı 16:11
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"Ya açın, ya da biz açacağız"

Yapılan yazılı açıklamada “İşletmelerimizin açık alanlarının yüzde yüzünü masalar arası 2 metre, ayni masadaki sandalyeler arası 60 cm. Kapalı alanlarımızın 3/1’ini tüm varolan ve yeni eklenecek kurallar ile 4 Mart Perşembe günü tüm ülke ile ayni anda kademeli olarak açmaya hazırız” denildi.

Açıklamada hükümetten “açılma” kararı çıkmaması halinde restoranların 8 Mart Pazartesi günü açılacağı açıklandı.

“Aksi durumda biz işletmelerimizi yukardaki kurallar ile PCR testlerimizi de yaptırarak 8 Mart Pazartesi günü açıyoruz” vurgusunda bulunulan açıklamada, tüm restorancılar eyleme katılmaya davet edildi.

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