"Ya açın, ya da biz açacağız"

Yapılan yazılı açıklamada “İşletmelerimizin açık alanlarının yüzde yüzünü masalar arası 2 metre, ayni masadaki sandalyeler arası 60 cm. Kapalı alanlarımızın 3/1’ini tüm varolan ve yeni eklenecek kurallar ile 4 Mart Perşembe günü tüm ülke ile ayni anda kademeli olarak açmaya hazırız” denildi.

Açıklamada hükümetten “açılma” kararı çıkmaması halinde restoranların 8 Mart Pazartesi günü açılacağı açıklandı.

“Aksi durumda biz işletmelerimizi yukardaki kurallar ile PCR testlerimizi de yaptırarak 8 Mart Pazartesi günü açıyoruz” vurgusunda bulunulan açıklamada, tüm restorancılar eyleme katılmaya davet edildi.