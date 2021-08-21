Ya ben gerçekten Pozitif olsam da bu Negatif sonuçlu belgeyle dolaşsam???

Ülkemizde Murat Konti isimli vatandaş, test yaptırmadığı halde telefonuna gelen test sonucuyla karşı karşıya kaldı...

Konti, "Bu nasıl iştir?" diye sordu.

"KKTC de yaşamanın getirmiş olduğu normal bir olay mı bu yaşananlar da ben mi çok abartdım acaba?" diyen Murat Konti isimli vatandaşın paylaşımı şu şekilde:

Bugün saat 9.45 sıralarında uyandığımda telefonuma Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş bir SMS le karşılaştım. SMS te bugünün tarihi ve saat 9.38 de yapmış olduğum antijen test sonucunun Negatif olduğu yazılıydı... Bana gelen SMS te kimlik kartı numaralarından bir hanenin hatalı olduğunu farkettim acaba başka birinin testi bir hata sonucu bana mi geldi diye düşündüm... Barkot numarası ve SMS teki kimlik kartı bilgisiyle Sağlık Bakanlığı sisteminden sorgulama yaptım, bir de ne göreyim PDF teki isim benim, doğum tarihi benim, kimlik kartı numarasının bir hanesi yanlış ama SMS te bana geldi... yeni uyanmış olmamın sersemliği mi, yanlış mı okudum, ben uyurken mi başvurdum da sonra uyur test yapar mı oldum??? gibi deli sorularla kafam karışırken arkadaşlarıma bu drumu açıkladım. Bir arkadaşım 1102 yi ara sor dedi ilk denememde 17. sırada olduğumu söyleyen bir bant kaydı yaklaşık 3 dakika sonra 16. sırada olduğumu söyledi usandım ve telefonu kapadım... Daha sonra ayın bitimi az kaldı dakikalarım da var diyerek tekrar arama kararı aldım, ne şans yine 17. sıradayım... Tam 59 dakika 59 saniye bekledikten ve sıranın bende olduğunu söyleyen bant kaydını dinledikten sonra görüşme sonlandırıldı... 155 i aradım polis operatörümüz beni adli şubeye bağladı, sağolsun polisimiz çalışıyor adli şube memuru beni dinledi ve herhalde bir hata olduğunu sağlık bakanlığıyla görüşmemi söyledi... Sağlık Bakanlığı numaralarından defalarca bakanlığı aramama rağmen bakanlığa da ulaşamadım....

Polisimize buradan çok teşekkür ederim bir sonuca ulaşamasak da (yetki alanları değil onlar da haklı) ulaşmaya çalışıp da ulaşabildiğim tek birim onlardı, iletişimleri iyiydi, güzelce beni dinlediler ve gerekli yönlendirmeyi yaptılar...

Şimdi soruyorum bu nasıl bir iştir...

Ben antijen testine başvuru yapmadım...

Gidip test yapmadım...

Böyle bir belge oluşturulup bana nasıl gönderilir...

Ya sonuç Pozitif yazssaydı???

Ya ben gerçekten Pozitif olsam da bu Negatif sonuçlu belgeyle dolaşsam???

Yarın test yapmak istesem sistem bana daha dün yapdın dur bakayım sen der mi???

Nasıl olduğunu anlamadığım bu iş belge sahtelemeye girer mi??? Ortada hukuksal bir suç var mı????

Yoksa tamamen KKTC de yaşamanın getirmiş olduğu normal bir olay mı bu yaşananlar da ben mi çok abartdım acaba????