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Ya çözüm ya desteban!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:17
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Ya çözüm ya desteban!

“Siyaset yalama oldu” demiştik.

Nedir “yalama” olmak?

En basit ifadeyle, basoların erimesi ve tutmaması halidir!

Yani sıkıyorsunuz sıkıyorsunuz ama olmuyor!

Basolar o kadar yendi ki, araya bez parçası da koysanız, gaynak yapsanız, oksiyonoyla yapıştırmaya çalışsanız, en güçlü Japon yapıştırıcıyı deneseniz, olmaz!

-*-*-

Koptu artık!

UBP koptu!

YDP koptu!

DP koptu!

-*-*-

Dedikodunun da ardı arkası kesilmiyor!

UBP, “haklı olarak”, YDP’den bazı müdürlükleri veya kurumları istemiş!

Evet, UBP haklı!

Neden haklı?

“İki vekillik vermiştik, tek vekile düştünüz, Evkaf’ı, sporu ve Kıb- Tek’i bize vereceksiniz!”

YDP ne diyor?

“Hayır vermeyiz!”...

-*-*-

Haaa UBP – DP ilişkileri mi?

Afet hanımla bir kriz yaşandı ama belli ki aşıldı!

Şimdilik nisap sorunu olmazmış gibi duruyor ki Allah’a şükür nisap da tatilde!

-*-*-

Evet, yalama bir görüntü hakim!

Yani “istikrarsız bir durum”...

-*-*-

Normal koşullarda derhal erken seçime gidilmesi gerekmez mi?

Gerekir!

-*-*-

Ama, daha önce de yazdığımı hatırlıyorum; hiç de normal bir durumda değiliz ve gerek maddi gerekse pandemi açısından erken seçim yapacak halde olup olmadığımız da tartışılır!

-*-*-

Bu durumda, “başka koalisyon formülleri” de gündeme gelir mi?

-*-*-

Aslında en mantıklısı UBP – HP koalisyonuydu!

Ancak bu koalisyon, Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle kurulamamıştı.

UBP – YDP – DP koalisyonunun kurulmasının iki sebebi vardı; “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve UBP’de bazı kesimlerin cezalandırmak istediği Kudret Özersay’ı kadroya almamak!”...

-*-*-

Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldı!

Özersay’ın kadro dışı kalma nedeni de ortadan kalktı.

-*-*-

Peki HP yeniden koalisyon kurar mı?

UBP ile ortak olur mu?

-*-*-

Bunun kararını elbette en başta parti yönetimi olmak üzere, sonuçta Kudret hoca ve arkadaşları verecektir.

-*-*-

Daha iyi olur mu?

Mevcut görüntüye göre, “evet daha iyi olur”...

-*-*-

Ancaaaak, UBP’de işler gerçekten karışıktır.

“Önce kurultay, sonra bakarız” diyenler olduğu gibi; “yeni formüllerle, yeni bir hükümet ve akabinde kurultay” diyenler de var!

Buna da elbette UBP karar vermelidir!

-*-*-

İşte en “yalama” olduğumuz ve en çok dedikodu yapılan nokta da “bu karar verme” noktası ya da noktalarıdır!

-*-*-

Olası UBP – HP koalisyonuna karar verilmesi konusunda iki partinin yetkili organları mı yoksa “dış güçler” mi daha “baskın karakter”dir!

-*-*-

Bırakın Cumhurbaşkanlığı veya toplum liderliği yarışını; Türkiye, UBP kurultayına da kendi “arzusu” doğrultusunda müdahale etmiştir.

Bu iki müdahale, Türkiye’nin ilk iki müdahalesi değildir.

-*-*-

Ve asıl önemli olan da “son iki müdahalesi” olup olmayacağıdır!

-*-*-

Eğer, UBP – HP koalisyonu içinde bulunduğumuz siyasi – ekonomik ve sosyal ortamda bir aciliyetse ve buna “biz” değil, Türkiye karar verecekse; o zaman hep birlikte, “gönder bir desteban, mesele kapansın, nedir bu garagözlük be ama” kampanyasını başlatmamızda bir sakınca görmüyorum!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Siyasetimiz her anlamda, her alanda, her açıdan, her taraftan yalama olmuştur.

Bu yalama sistemi değiştirmenin adını, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmakla koyabiliriz.

Türkiye ile ilişkilerimiz, dilinizden düşürmediğiniz “egemen – eşit iki devlet” değil; resmen “devlet başkanı – muhtar azaları” ilişkisidir!

Bu değişmeyecek ve Türkiye’nin sürekli müdahaleleri, hamasi şovlar, Dünya’dan daha da izole oluşlar, yapayalınız kalışlarla devam edecekse; “vali” bile gerekmez...

Bir desteban, yeter!

“Kır bekçisi” mi diyordunuz siz?

Hah, ondan abi be!

-*-*-

Çocukluğumuzda, başrolünü David Carradine’in oynadığı, 1972 – 1975 yılları arasında çekimleri gerçekleşen ancak bizde sonraki yıllarda gösterime giren bir dizi film vardı: Kung Fu...

Orada, genç kung fucu David Carrradine ve uzk doğulu hocası vardı. Hoca, öğrencisine “Çekirge” diye hitap ederdi...

-*-*-

Hoca: Bütün yazıyı dört kelimeyle anlatabilir misin Çekirge?

Çekirge: Anlatabilirim hocam!

Hoca: Anlat çekirge!

Çekirge: Ya çözüm ya desteban!

Son Güncelleme: 31.07.2021 17:04
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Serhat İncirli
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