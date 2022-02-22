Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan elektrik zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, “Az kullanan daha düşük tarifeden faturasını ödeyecek” dedi…

Vatandaşa mümkün olduğu kadar tasarruf yapması çağrısında bulunduk diyen Erdoğan, “Geldiğimiz noktada en son fiyat düzenlenmesi 2019’da yapıldı” dedi.

Kurumun çok ciddi miktarda borcunun oluştuğunu söyleyen Gürcan Erdoğan , “Ya fiyat düzenlenmesi yapılacak ya da elektriksiz kalınacak” dedi.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan , “Şu anda düğmeye basmamız lazım ve bundan sonraki zararları azaltmamız lazım” açıklamasını yaptı.