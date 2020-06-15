Ya karantina ya istifa!

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları ortalığı tam anlamı ile karıştırdı.

Hem mecliste hem de sokakta Üstel’in açıklamalarının doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı söylenirken, gelen 9 kişinin Merit Royal Casino’da kumar oynadığı bilgisi konuşuluyor.

Hem uzmanlar hem de vatandaşlar karantina koşullarına uymayarak adadan ayrılan 9 kişinin ardından, ya Merit Otellerinin tüm personelleri ile birlikte 14 gün karantinaya alınması ya da hükümetin istifa etmesi gerektiğini söylüyor.