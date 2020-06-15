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Ya karantina ya istifa!

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları ortalığı tam anlamı ile karıştırdı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:50
3392 Okunma
Ya karantina ya istifa!

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları ortalığı tam anlamı ile karıştırdı.

Hem mecliste hem de sokakta Üstel’in açıklamalarının doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı söylenirken, gelen 9 kişinin Merit Royal Casino’da kumar oynadığı bilgisi konuşuluyor.

Hem uzmanlar hem de vatandaşlar karantina koşullarına uymayarak adadan ayrılan 9 kişinin ardından, ya Merit Otellerinin tüm personelleri ile birlikte 14 gün karantinaya alınması ya da hükümetin istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre Bakanıünal üstelMeclisMerit OtelKarantinaBakanlar Kurulu
Yorumlar
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Vatandas 2020-06-15 14:17:09

Bu insanlarin temasta bulundugu herkes risk altinda sayilmali ve hemen testleri yapilmali ve daha fazla insanla temas kurmadan bu kisilerin acilen izole edilmeleri lazim. Saglik bakanligimiz bunu yapiyor mu? Bu kisiler tesbit edilmis mi? Test edilmisler mi? Karantinaya alinmislar mi? Simdi onemli olan bu. Saglik bakanimiza soruyoruz. Bu kisiler hakkinda ne onlemler alinmis? Lutfen aciklayin.

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Vatandas 2020-06-15 14:10:36

Sayin editor arkadasim , Bunu: ""Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstelin sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları ortalığı tam anlamı ile karıştırdı."" soyledikten sonra , yapilan aciklamalarin NE OLDUGUNU da yazmaniz lazim. Yoksa magalakta kalir haber. NE DEMIS KI ORTALIGI KARISTIRMIS? Yazmamissin. Olmaz. Yarim haber veriyorsunuz kactir uyariyoruz biraz daha profesyonellik lutfen.

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vatandaş 2 2020-06-15 14:33:33 @Vatandas

Artık başlıkla uyumsuz içerik.... Abartılmış haber...düşük cümle...görmekten gazete okumak istemeyiz. Seviye çok düştü. Eline kalemi alan......yazık vAllahi..

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okuyucu 2020-06-15 14:33:18

bu nasıl bir haber yapmaktır. haberin kalanını da paylaşın ne demiş bakan onu da yazsaydınız. bilgileri tam vermiyorsunuz.

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Vatandas 2020-06-15 14:43:08 @okuyucu

E vAllahi ben da onu derim. TURIZM BAKANI BISEYLER DEDI ORTALIK KARISTI. Haber bu. E NE dedi? Eger ben Turizm bakaninin ne dedigini gidip baska kaynaklardan okuyacaksam buraya ne geleyim ne okuyayim senin haberini? Yaz dogru durust , acikla ne demis necin reaksiyonlar gormus. Bilmece gibi haber olmaz. Neyse cok da elestrimek istemiyorum , amacim editor arakadasi kucumsemek degil sadece TAVSIYE niteliginde yaziyorum ki duzeltsinler. Cunku daha once de oldu birkac sefer uyardik. Yani haberi Olaydan HIC HABERI OLMAYAN birilerine yaziyor gibi dusunerek yazin ve IYICE ACIKLAYIN. Herkesin herseyden haberi olmuyor yani. Yoksa iyi anlasilmayabilir hatta yanlis anlasilabilir. Basarilar.

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görevden alma ? 2020-06-15 14:20:19

cumhurbaşkanın Ünal başganı görevden alma yetkisi yok mu ? nerdesin sayın Akıncı..

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2 hafta daha bekleyeydiler 2020-06-15 14:23:36

2 hafta daha bekleyeydiler

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Vatandas 2020-06-15 15:28:11 @2 hafta daha bekleyeydiler

Olayi anlamamissin . Iki hafta sonra da gelselerdi YINE DE test yaptirmadan girmeleri hatali olacakti. Yani bu olay iki hafta sonra da olsa yine de suc. Amacali bir seklide planlanmis , birileri tarafindan korunan kisiler bir suc islemistir ama kimin yaptigini ne oldugunu hukumettekiler bile bilmiyor. O kadar aciz bir durumdayiz yani.

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Dodododo 2020-06-15 14:57:42

O cumhuriyetin adi kktc olmasin tibuk cumhuriyeti olsun.siz hukumette olanlar necisiniz coban basimi be .

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londra 2020-06-15 15:11:42

hem karantina hem ceza hemde yalanci bakanlarin istifasi bundan boyle boyle bakanlarin sozune kim itibar eder?

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YES 2020-06-15 14:18:36

MAHALLEYE BAŞGAN MAHALLEYE

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