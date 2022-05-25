“Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun”

Hz. Mevlana'nın çağlar ötesinden, günümüze ulaşan önemli miraslarından biri, yedi öğütüdür. Gerek ferdi, gerekse toplumsal, pek çok problemin reçetesi olan bu yedi altın öğüt şöyledir;

Cömertlik ve yardım etme gibi ol

Şefkat ve merhamette güneş

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Bu hafta iki önemli olayı tartıştı sosyal medya fenomenleri.

BİRİNİCİSİ: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gözleme yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşan ve bunu bir aşağılama gibi göstermeye çalışan Kudret Hoca’nın paylaşımı

İKİNCİSİ: Meclis kürsüsünden bir hemcinsine “ha de erkeksen gel de al” diyen CTP’li vekil Devrim Barçın’ın sözleri ve sonrasında ortaya çıkan meclisteki horoz dövüşü sahneleri.

İki olayda da aslında Hz. Mevlana’nın 7 öğüdünden sonuncusu olan “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” açıkça ihlal edildiğini gördük.

Şöyle ki;

Birinci olayda gözleme yapmaya kalkanın sadece Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmadığını sonradan ortaya çıkan fotoğraflarla Kudret Özersay’ında geçmişte gözleme yapmaya kalktığını görmüş olduk. Yani Özersay, Ersin Tatar’ı eleştirirken kendisinin de bir zamanlar aynı fotoğrafı vermiş olduğunu gördük.

İkinci olayda da meclis kürsüsünden hemcinsi bir milletvekiline Devrim Barçın’ın ha de erkeksen gel de al” diyen ifadesiydi. 17 Mayıs’ta Lefkoşa’da Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü kapsamında yapılan etkinlikte tek tip aile kavramına karşı duruş sergilemek düşüncesiyle “Ailem Benim Gailem” teması ile yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CTP’li Devrim Barçın’da katıldı ve destek verdi.

Hem cinsiyet ayrımcılığı konusunda yürüyeceksin hem de mecliste hemcinsine “ha de erkeksen gel de al” diyeceksin.

Yine eskilerin güzel bir değişi ile; “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” durumu özetlemeye yetiyor sanırsam.

Aslında buna benzer örnekleri son günlerde çokça çoğaltmak mümkün. Mine Atlı’nın mahkemeye çıkması ve sonrasında yaşananlarda burada örnek olarak verilebilir. TDP’nin başkanı kendine gelince demokrasi havarisi kesiliyor ama tek TDP’li belediye Başkanı aynı yolu seçince demokrasi yara almıyor.

Bunların solculukları da işte bu kadar sevgili dostlar. İşlerine geldiği gibi. Hz. Mevlana'nın çağlar ötesinden, günümüze ulaşan o önemli sözünü bir kez daha hatırlatıp yazıyı sonlandıralım “Ya olduğunuz gibi görünün, ya göründüğünüz gibi olun”