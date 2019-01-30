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Yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu

İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
Yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu

Çalışma ve Sosyal Süvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre inşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu.

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Çalışma Bakanlığı’nın açıklaması şu şekildedir:

“İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile Çalışma ve Sosyal Süvenlik Bakanlığı tarafından önlemlerdeki hassasiyet yerine getirilene kadar durdurulmuştur.

Bu sektörde yapılan çalışmalarda, derhal iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır, aksi halde bu kararın süresi geçerli olacaktır. Denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini tüm kamuoyuna duyururuz.”

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Yabancı Işçilerön Izin BaşvurularıHaberGündemKıbrıs
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