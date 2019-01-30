Çalışma ve Sosyal Süvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre inşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları durduruldu.

“İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile Çalışma ve Sosyal Süvenlik Bakanlığı tarafından önlemlerdeki hassasiyet yerine getirilene kadar durdurulmuştur.

Bu sektörde yapılan çalışmalarda, derhal iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır, aksi halde bu kararın süresi geçerli olacaktır. Denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini tüm kamuoyuna duyururuz.”