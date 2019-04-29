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Yabancı öğrencilere Türkçe öğretiliyor

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:56
Yabancı öğrencilere Türkçe öğretiliyor
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Girne Bölgesi’ndeki okullarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe dil kursu düzenleniyor

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Girne Belediyesi ile Girne Gençlik ve Gelişim Merkezi işbirliğinde Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe dil kursu düzenleniyor. Kurslar, öğretmen Şehnaz Nadiri tarafından veriliyor. Yapılacak çalışmayla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma ile yazmasını geliştirip, okulda gördükleri eğitim ve yaşamlarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne’de turizm ve eğitim amacıyla çok sayıda yabancının yaşadığına dikkat çekti. Nidai Güngördü, yapılan çalışmanın okulda öğrenim gören öğrencilerden gelen talep üzerine kentte yaşayan tüm bireylerin ülkeye adapte olmasını sağlamak amacıyla başlatıldığını kaydetti. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Yabancı öğrenci
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