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Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleri KTTO tarafından verilecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izinlerinin oda tarafından verilmesi için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı.

09 Ağustos 2022 Salı 12:48
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Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleri KTTO tarafından verilecek
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Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz imza koydu.

İş birliği protokolü kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası kendi üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütecek.

İmzalanan iş birliği protokolün yürütmesi ve uygulaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ortak bir komite kurulacak.

Söz konusu protokol ile taraflar, genelde kayıt dışı işçiliğin özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemeyi, işgücü piyasasının düzen ve denetim altına almayı ve haksız rekabeti ortadan kaldırılmayı amaçlamıştır.

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