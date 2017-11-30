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Yabancı uyruklu öğrenci uyuşturucu ile yakalandı

Mağusa'da bir öğrenci yurdunda kalan zanlı Mohammad Alnoor'un tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu, Alnoor tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı…

30 Kasım 2017 Perşembe 10:20
Yabancı uyruklu öğrenci uyuşturucu ile yakalandı
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; narkotik ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine bir öğrenci yurdunda düzenledikleri operasyonda sentetik cannabinoid ve hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Üniversite öğrencisi Mohammad Alnoor polis ekipleri tarafından tutuklandı. 

Uyuşturucu zanlısı Alnoor önceki gün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılırken, mahkeme soruşturma amacı ile zanlı Alnoor’un iki gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe mahkemede verdiği ifadesinde 28 Kasım 2017 tarihinde alınan bir bilgide bir öğrenci yurdunda ikamet eden zanlı Mohammad Alnoor’un tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti. Zanlının kaldığı yurt odasına gidilerek arama yapıldığını belirten Türe, Alnoor’a ait para cüzdanı içerisinde 50 miligram sentetik cannabioid türü uyuşturucu madde, gözlük kılıfı içinde ise 500 miligram hint keneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını açıkladı. 

Zanlının ileri soruşturma için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirten Türe, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Suçla bağlantısı olan bir kişinin daha arandığını belirten polis memuru Türe, soruşturma amacı ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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