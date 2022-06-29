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“Yabancı yatırımcıların önünün açılması gerekiyor”

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:55
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“Yabancı yatırımcıların önünün açılması gerekiyor”
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ÖZEL HABER

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Karavelioğlu, “TL’deki erime bizim gelirimiz açısından olumsuz olsa da Turistlerin gelişi olumlu bir etkendir. Bunun en net örneği Rum tarafından ülkemize gelerek alışveriş yapan kişilerdir. Turizm tarafına da baktığımızda otellerde yer bulamama, nakliyede tır bulamama gibi yoğun talepler olduğunu görüyoruz. Eğitimde ise öğrenci sayıları iyi gidiyor. Ciddi artışlar var. Yeni bağlantılar ve yeni ülkelerden öğrencilerin geleceğini görüyorum. Bizim iki ana gücümüz şuanda iyi gidiyor. İnşaat sektöründe ise güzel talep var. 2024 yılında başlayacak olan projenin şimdiden satıldığını görüyoruz. Bu da bizim ülkemize bir talep ve giriş olduğunu gösteriyor. Burada da hükümetin devreye girerek özel sektörü koruması gerekiyor. Her ülkenin kendi büyüme potansiyeli vardır. Hükümetler iktidardayken izledikleri politikayla ya bunu büyütürler ya da daraltırlar. Bizim hükümet daraltıcı uygulamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcıların önünün açılması gerekiyor ki ekonomi büyüyebilsin. Sadece Kıbrıslıdan Kıbrıslıya ekonomiyi döndürebiliriz diye düşünürsek başarılı olamayız” dedi.

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