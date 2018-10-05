Yabancılara yönelik trafik broşürü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkeye giren yabancılara dağıtılmak üzere trafikle ilgili bilgilendirici el broşürü hazırladı.

KKTC’de trafik ve ulaştırmayla ilgili can ve mal güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ülkeye giren yabancılara yönelik broşür, Türkçe ve İngilizce olarak 20 bin adet bastırılıyor.

Bakanlık bünyesinde çalışan trafik uzmanlarının danışmanlığında hazırlanan broşür, ülkeyi ziyaret eden turistler ile ülkeye üniversite eğitimi veya çalışmak amacıyla gelen yabancı ülke yurttaşlarını KKTC trafiğiyle ilgili önemli konularda bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Trafik akış yönü, çemberlerde izlenmesi gereken kurallar, hız tespit kameraları ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli konuların görsellerle desteklendiği el broşürü; hava, deniz, kara giriş kapılarında ve kiralık araç işletmeleriyle üniversitelerde dağıtılacak.

(TAK)