Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93986
ALTIN
238.712
DOLAR
6.1633
STERLİN
8.0555
EURO
7.0866
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Yabancılara yönelik trafik broşürü

05 Ekim 2018 Cuma 13:38
Yabancılara yönelik trafik broşürü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkeye giren yabancılara dağıtılmak üzere trafikle ilgili bilgilendirici el broşürü hazırladı.

KKTC’de trafik ve ulaştırmayla ilgili can ve mal güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ülkeye giren yabancılara yönelik broşür, Türkçe ve İngilizce olarak 20 bin adet bastırılıyor.

Bakanlık bünyesinde çalışan trafik uzmanlarının danışmanlığında hazırlanan broşür, ülkeyi ziyaret eden turistler ile ülkeye üniversite eğitimi veya çalışmak amacıyla gelen yabancı ülke yurttaşlarını KKTC trafiğiyle ilgili önemli konularda bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Trafik akış yönü, çemberlerde izlenmesi gereken kurallar, hız tespit kameraları ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli konuların görsellerle desteklendiği el broşürü; hava, deniz, kara giriş kapılarında ve kiralık araç işletmeleriyle üniversitelerde dağıtılacak.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Trafik BroşürüHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Misafir olarak kaldıkları evde hırsızlık yaptılar
Misafir olarak kaldıkları evde hırsızlık yaptılar
Uyuşturucu’dan 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu’dan 5 kişi tutuklandı
Takis Hadjidemetriou: Ikonları restore etmeye hazırız
Takis Hadjidemetriou: Ikonları restore etmeye hazırız

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim