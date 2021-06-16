Yağcıoğlu: Her İsteyen, Her İstediği Yere Gidip İstediğini Yapamaz

GÜNDEM KIBRIS

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı hastanenin Türkiye’de ihaleye açılması ve projeyi Türkiye’den gelecek olan firmaların yapacak olmasını eleştiren Yağcıoğlu, “Bir panemi hastanesi süreci yaşadık. Böyle bir yapıyı meydana getirdik, Kıbrıs Türk Tabipleri’nin açılışına alınmadığı bir hastaneydi. Tamamen kendi kendimize saygımız yok, bekleriz dünya bize saygı göstersin. Yine benzer bir cezaevi konusu var. Bitti açılamıyor. Projesi ve vizesi olmayan bir projeye elektrik bağlanamaz. Bunu hastanede yaşadık. Usulünde, doğru dürüst yapalım işimizi, gidip biz de alkışlayalım. Toplumun geleceğini ilgilendiren konularda, açıklama yapmak görevimizdir. Resmin büyüğüne baktığımızda, biz ayrıştırılmaya, yok olmaya yüz tutmuş, belli bir kemsin de buna çanak tuttuğu günlerden geçmekteyiz” dedi.

Mağusa’da tarihi eserler üzerine dikilen bayrak direkleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yağcıoğlu, “Bayrak değildir konu. Birileri gidip istediği bir yere bayrak direkleri dikmiştir. Belki de bu insanlar yetkili makamlara gidip danışsalardı, daha güzel bir yer kendilerine gösterilip, daha güzel bir bayrak dikilebilirdi. Her isteyen, her istediği yere gidip istediğini yapamaz. Bir toplum işte bu şekilde yok edilir. Onun kurumlarını ve örgütlerini yok sayarak. İşte tam da bugün yaşadığımız budur. Bugün bunları konuşmazsak, gelecekte hiç konuşamayacağız. Toplumun yapısı, ciddi anlamda değişiyor” dedi.