Yağış Lefke’yi fena vurdu

Lefke bölgesine dün akşam saatlerinde başlayan etkili ve sağanak şeklinde yağan yağmur, Lefke’nin Karadağ bölgesinde zarara yol açtı.



Etkili gelen sağanak yağış sonrasında sel suları adeta Karadağ’ı esir aldı. Bir çok ev sular altında kalırken, bahçelerden akan sel suları ne varsa önüne kattı götürdü.

Hazırlıksız yakalanan Karadağlılar, ani gelen yağış sonrasında neye uğradığını şaşırdı. Evlerini sular basan halk, kendi yöntemleriyle suları dışarı atmaya çalıştı.

Karadağ halkından, Mehmet Bayramoğlu, Mehmet Türkmen, Mustafa Gürlen, Kadir Dişçeken isimli vatandaşların evleri kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, kaymakamlığın evlerini tespit etmesini ve zararın ödenmesini bekliyor.



Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından, bölgeye gelen itfaiye ekipleri evleri basan sel sularının çekilmesi için çalışma başlattı.

Vatandaşlar, Lefke Kaymakamlığı’nı göreve çağırdı.