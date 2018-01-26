Yağış yok ama soğuk hava etkili olacak!

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00’den itibaren Kuzey Sahil ve Beşparmaklarda çok etkili yağış olduğunu, saat 15.00 itibarıyla Çamlıbel’de metrekareye 85 kilogram yağış kaydedildiğini duyurdu.

Yağışlı havanın saat 16.00-17.00’den itibaren doğuya kayarak kaybolması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın hafta boyunca az bulutlu olması, salı gününe kadar sabah saatlerinde don bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.