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Yağışlar bugün de devam edecek

Yağışlı havanın etkisine giren ülkemizde yağışlar bugün de devam edecek.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:32
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Yağışlar bugün de devam edecek
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışlar hafta boyunca sürecek, sıcaklık ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Aralık tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava tahmin raporuna göre hava bugün, yarın ve Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazar ve Pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve Çarşamba ise parçalı bulutlu olacak.

Dönem süresince en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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