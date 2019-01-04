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Yağışlı hava çarşambaya dek sürecek

Pazar günü rüzgar fırtınamsı esecek

04 Ocak 2019 Cuma 18:08
Yağışlı hava çarşambaya dek sürecek

Yağışlı hava çarşamba gününe kadar devam edecek; pazar günü rüzgar kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı esecek. Hava sıcaklığı ise 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, 5–11 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava çarşambaya kadar sağanak yağmurlu, pazartesi gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, yarın iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece, diğer günlerde ise 10– 13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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Yağışlı HavaRüzgarSıcaklıkHaberMeteoroloji DairesiGündemKıbrıs
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