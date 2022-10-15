Yağışlı hava geliyor!

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 16- 21 Ekim tarihleri arasında hava alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bölgede hava yarın ve pazartesi günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmur; salı ve çarşamba günü parçalı bulutlu; perşembe ve cuma günü de az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının pazar günü iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 derece, diğer günlerde ise 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.