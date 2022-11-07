Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107

Yağışlı hava ne kadar sürecek?

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:55
463 Okunma
Yağışlı hava ne kadar sürecek?



Ülke serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Yarından cumaya kadar yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından cumaya kadar yer yer sağanak var. Perşembe günü yağmurun doğu kesimlere düşmesi bekleniyor. Hafta sonu hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki haftanın ilk gününde de hava parçalı bulutlu geçecek.

8-14 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “İngiltere pazarı KKTC turizmi için çok değerli”
Ataoğlu: “İngiltere pazarı KKTC turizmi için çok değerli”
3 saatlik elektrik kesintisi
3 saatlik elektrik kesintisi
Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye standını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye standını ziyaret etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim