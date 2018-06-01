Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, bir süreden beri bölgeyi etkisi altına alan yer yer etkili yağışlar, salı gününe kadar devam edecek.
Daire’nin 2 - 8 Haziran dönemini kapsayan raporundan derlenen bilgilere göre, hava sıcaklığı en fazla 32 dereceye kadar çıkacak.
Rüzgâr ise Güney ve Batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek.
Yağışlı hava Salı’ya kadar sürecek
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, bir süreden beri bölgeyi etkisi altına alan yer yer etkili yağışlar, salı gününe kadar devam edecek.
01 Haziran 2018 Cuma 14:52
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, bir süreden beri bölgeyi etkisi altına alan yer yer etkili yağışlar, salı gününe kadar devam edecek.