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Yağışlı hava sürecek

Yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:36
Yağışlı hava sürecek

Yağışlar, Çarşamba gününe kadar devam edecek.Yarın ise rüzgar kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

Ülke genelindeki hava sıcaklığı 4 derece düşecek. Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 5–11 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava Çarşamba gününe kadar sağanak yağmurlu, Pazartesi gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, yarın iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece, diğer günlerde ise 10– 13 derece dolaylarında seyredecek. Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece düşecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiYağışlarSoğuk HavaYağmurRüzgarHaberGündemKıbrıs
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