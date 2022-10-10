Yağlı saçlar için anında etkili biberiye maskesi

Biberiye bitkisi, yüzyıllardır tedavi edici özellikleri ile kullanılmaktadır. İki metre yüksekliğe ulaşabilen, gür büyüme gösteren, çok yıllık, aromatik, yaprak dökmeyen bir bitkidir. Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgüdür, Akdeniz bölgesinde kendiliğinden büyür.

Biberiye Mart-Eylül-Ekim ayları arasında çiçek açar. İklim özellikle ılıman ise çiçeklenme daha uzun sürebilir. Bitki kendini ısıdan korumak için yazın sıcak ve kurak iklimde, kışın ılık iklimde, canlanma belirtisi gösterebilir, yani yaz aylarında bitki örtüsünü neredeyse tamamen durdururken, çiçeklenme sırasıyla sonbaharın sonlarında veya kışın ve ilkbaharda gerçekleşir. Daha serin ve yağışlı iklimlerde, aşamaları yaza doğru kaydırılabilir.

Biberiyenin faydaları

Biberiye mutfakta birçok farklı tarifte kullanılır ve aynı zamanda sayısız faydası nedeniyle fitoterapide de popülerdir. Biberiye, kolesterol yüksekliği, asteni, karaciğer hastalıkları (kolesistit, sarılık, karaciğer tıkanıklığı, hepatomegali) durumlarında özellikle önerilir.

Dalları, sindirime yardımcı olmak, öksürükleri yatıştırmak, vücudu güçlendirmek için kullanılır. Morarmalar ve romatizma için cilt için temizleyici ve arındırıcı olarak rol alır.

Biberiyeden kafur, borneol, bornyl asetat, okaliptol ve pinen gibi aktif maddeler açısından zengin bir uçucu yağ da elde edilebilir. Biberiye içeren losyonlar cilt üzerinde arındırıcı etkiye sahiptir, tentürler saç derisini canlandırır, diş macunları ve biberiyeli gargaralar diş etlerini güçlendirir.

Biberiye esansiyel yağının hamilelikte, özellikle ilk aylarda kullanılması önerilmez. Ayrıca hipertansiyon vakalarında ve epilepsiye sahip kişilerde de kullanımı önerilmez. Yanlış dozda kullanılırsa tahrişe, kasılmalara, kusmaya, solunum güçlüğüne neden olabilir.

Yağlı saçlara karşı doğal ilaç: Biberiye

Yağlı saçlar pek çok kişinin sorunudur. Genellikle çok stresli olan kişilerin kafa derisinde sebum üretiminde artış olur ve bu da saçların yağlı olmasına neden olur.

Sebum üretimini normalleştirmek ve cilt ile saçı yeniden dengelemek için biberiyeye başvurabilirsiniz.

Biberiye maskesi, birkaç dal taze biberiye alınıp, iyice yıkanarak ve 250 ml suda yaklaşık 20 dakika kaynatılarak yapılır. Uygun olduğunda biberiyeye başka otlar da eklenebilir. Saçta kullanmadan önce soğumaya bırakılır ve birkaç gün şişelerde, ışıktan uzak tutulmalıdır.

Biberiye maskesi saçların yeniden büyümesine yardımcı olur, kepeği ortadan kaldırır ve saçın doğal haline geri dönmesini sağlar. Biberiye, canlılığa ihtiyaç duyan stresli saçlar için harika bir çaredir.

Biberiye antiseptik, canlandırıcı, uyarıcı ve enerji verici özelliklere sahip bir bitkidir. Saç bakımına uygulandığında foliküllerin uyarılmasında faydalıdır, bu nedenle saçların uzamasını sağlar, saç dökülmesini önler.

Hem taze hem de kuru yapraklarla da yapabileceğiniz biberiye maskesi, ton ve canlılığa ihtiyaç duyan kırılgan saçlara sahip olanlar ve yağlı saç ve kepek eğilimi olanlar için de uygundur. Tercihen koyu renk saçlarda kullanılır.

Biberiye ve lavanta esansiyel yağları da saça güzel bir doğal koku verir. Sabahları fırçalarken birkaç damla damlatın veya bir bardak suya birkaç damla koyun, parmak uçlarınızı batırın ve masaj yapın.

Şampuandan sonra, kepeğe karşı iyi bir doğal çözüm elde etmek için saçınızı bu hazırlayacağınız biberiye ile durulayabilirsiniz.

Şekillendirmeden önce doğal bir nemlendirici olarak saçı yumuşatır ve günün stresiyle yüzleşmeye hazırlar.

Kuru, kırılgan ve uzun saç durumunda, canlandırıcı bir etki için biberiye yağı kullanabilirsiniz.

Biberiyeye biraz kekik yaprağı eklerseniz, saç dökülmesine karşı doğal bir losyon elde edersiniz, arada sırada parmak uçlarıyla kafa derinize masah yapabilirsiniz.

Yağlı saçlara parlaklık ve canlılık kazandırmak için son durulama veya losyon olarak biberiye ile birlikte ısırgan otu yaprakları kullanabilirsiniz.